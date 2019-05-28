Вратарь "Локомотива" Коновалов признан лучшим новичком сезона-2018/19 в КХЛ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лучшим новичком сезона-2018/19 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан вратарь ярославского "Локомотива" Илья Коновалов. Церемония вручения наград по итогам сезона-2018/19 проходит во вторник в подмосковной Барвихе.

20-летний голкипер провел в регулярном чемпионате 45 матчей (коэффициент надежности 93%), а в плей-офф - восемь игр (90,5%).

Коновалов выступает за ярославский клуб с 2017 года, за это время он провел в составе команды 60 матчей, отражая 92,7% бросков. Также хоккеист является двукратным победителем Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в составе "Локо".

Лучшему новичку сезона вручается приз имени Алексея Черепанова - 19-летнего форварда "Авангарда", который скончался в октябре 2008 года в результате остановки сердца во время одного из матчей. В прошлом году такой приз был вручен форварду "Трактора" Виталию Кравцову.