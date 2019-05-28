Гузенкова стала второй в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике

ТАСС, 28 мая. Россиянка Анастасия Гузенкова заняла второе место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в израильском Холоне.

Гузенкова показала результат 80,200 балла. Россиянка Ирина Анненкова стала третьей, также набрав 80,200 балла. Гузенкова опередила соотечественницу за счет лучшей оценки за исполнение. Первое место заняла представительница Белоруссии Анастасия Салос (80,300).

Россиянка Екатерина Селезнева заняла восьмое место (76,450), Дарья Трубникова - 13-е (75,350).

Этап Гран-при в Холоне завершится в среду финалами в отдельных видах.