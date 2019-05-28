Чемпион мира 2019 года финн Каски подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Детройт"

ТАСС, 28 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" подписал контракт новичка с защитником Оливером Каски, который выиграл чемпионат мира 2019 года в составе сборной Финляндии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Соглашение 23-летнего защитника рассчитано на один год. Каски не был задрафтован ни одним из клубов НХЛ.

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии. Каски провел на турнире 10 матчей и отдал две результативные передачи.

Каски в сезоне-2018/19 в составе финского клуба "Пеликанс" провел в регулярном чемпионате Финляндии 59 игр и набрал 51 очко (19 шайб + 32 передачи). В плей-офф финн сыграл в шести матчах, в которых набрал четыре очка (2+2). В четвертьфинальной серии плей-офф "Пеликанс" уступил хоккеистам ХИФК со счетом 2-4.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.