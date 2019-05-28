"Витесс" Слуцкого проиграл "Утрехту" и не смог выйти в Лигу Европы

ТАСС, 28 мая. Футбольный клуб "Утрехт" во втором матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов со счетом 2:0 победил "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, и получил право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы в следующем сезоне. Матч прошел на домашнем поле "Витесса" в Арнеме.

В составе "Утрехта" голами отметились Сирил Дессерс (31-я минута) и Симон Густафсон (77). На 78-й минуте встречи за подножку был удален нападающий "Витесса" Мохаммед Дауда.

В первой встрече клубы сыграли вничью со счетом 1:1.

По итогам регулярного чемпионата "Витесс" занял пятое место, "Утрехт" стал шестым. Команды, которые в чемпионате заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В первом раунде плей-офф "Утрехт", который возглавляет бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат, оказался сильнее "Хераклеса" (2:0, 3:0), а "Витесс" в двух матчах переиграл "Гронинген" (1:2, 3:1).

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле".