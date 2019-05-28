Английские "Челси" и "Арсенал" сыграют в Баку в финале Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе. Арена в 2020 году примет три встречи групповой стадии чемпионата Европы, а также один из четвертьфиналов первенства.

Предстоящий финал Лиги Европы станет первым в истории турнира, в котором будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). Эта технология использовалась на матчах Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира - 2018, прошедших в России. В Лиге чемпионов VAR применяется со стадии 1/8 финала. Что касается национальных чемпионатов, то система функционирует в высших дивизионах Италии, Германии и Испании, в российском же футболе она пока использовалась на пяти встречах Олимп - Кубка России.

Оба английских клуба начали путь к финалу с группового турнира. "Челси" играл в квартете с греческим клубом ПАОК, а также венгерским "Види" и белорусским БАТЭ, одержав в шести матчах пять побед и один раз сыграв вничью. В плей-офф команда итальянского специалиста Маурицио Сарри прошла шведский "Мальмё", украинское "Динамо" (Киев), чешскую "Славию" и немецкий "Айнтрахт".

"Арсенал" в группе E в шести играх с украинской "Ворсклой", азербайджанским "Карабахом" и португальским "Спортингом" тоже одержал пять побед и завершил одну встречу вничью. В матчах на выбывание команда под руководством испанца Унаи Эмери была сильней БАТЭ, французского "Ренна", итальянского "Наполи" и испанской "Валенсии".

Второй финал для обоих соперников

Финал Лиги Европы в Баку станет третьим в истории этого турнира, в котором встретятся две команды из одной страны. В 2011 году в португальском противостоянии "Порту" со счетом 1:0 обыграл "Брагу". Годом позже во встрече двух испанских команд мадридский "Атлетико" разгромил "Атлетик" из Бильбао (3:0).

В истории Кубка УЕФА, который является предшественником Лиги Европы, таких финалов было больше. В первом розыгрыше турнира (сезон-1971/72) встречались английские клубы - "Тоттенхэм" в двухматчевом противостоянии обыграл "Вулверхэмптон" (2:1, 1:1). После этого были сыграны один немецкий, один испанский и пять итальянских финалов.

"Челси" один раз доходил до решающего матча Лиги Европы, победив в нем португальскую "Бенфику" (2:1). Автором второго гола стал сербский защитник Бранислав Иванович, который с 2006 по 2007 годы выступал за московский "Локомотив", а с 2017-го является футболистом петербургского "Зенита". "Арсенал" тоже всего раз доходил до финала, уступив в Кубке УЕФА турецкому "Галатасараю". В основное и дополнительное время команды не забили ни одного мяча, а в серии пенальти англичане потерпели поражение - 1:4.

В Лиге чемпионов "Челси" выступает успешней "Арсенала". Клуб российского бизнесмена Романа Абрамовича дважды доходил до финала - в сезоне-2007/08 в Москве лондонцы уступили английскому "Манчестер Юнайтед" (1:1, 5:6 - по пенальти), а четыре года спустя в серии одиннадцатиметровых уже переиграли немецкую "Баварию" (1:1, 4:3). Их соперник участвовал в решающем матче главного еврокубка всего раз, проиграв в 2006 году испанской "Барселоне" (1:2).

История отношений "Челси" и "Арсенала"

За всю историю команды встречались 197 раз. Первый из этих матчей, состоявшийся более 111 лет назад, 9 ноября 1907 года, со счетом 2:1 выиграл "Челси". По общему же числу побед преимущество у "Арсенала" - 76 против 63. Еще 59 игр не выявили лучшего.

Клубы уже три раза встречались в финалах национальных кубков - в 2002 и 2017 годах "Арсенал" завоевал Кубок Англии и Кубок лиги соответственно. В 2007 году сильней в Кубке лиги был "Челси". Еще трижды они играли друг против друга в матчах за Суперкубок Англии. По числу побед здесь также преимущество имеет "Арсенал" (2-1).

В этом сезоне команды встречались только в чемпионате Англии, одержав по одной победе. Дома "Челси" выиграл со счетом 3:2. На арене "Арсенала" подопечные Сарри уступили - 0:2.

Готовность Баку к финалу

УЕФА подготовил для болельщиков справочник с рекомендациями по проведению досуга в столице Азербайджана. Поклонникам обеих лондонских команд рекомендуют посетить в Баку Девичью башню и памятник советскому арбитру Тофику Бахрамову. Что касается интереса со стороны англичан, "Челси" и "Арсеналу" было выделено по шесть тысяч билетов, но, по информации организаторов, болельщиков приедет гораздо меньше.

Это связано с тем, что добраться из Лондона до Баку довольно сложно - из британской столицы сюда можно долететь рейсами азербайджанской авиакомпании лишь два раза в неделю. Например, после окончания финала поклонники команд попадут на обратный рейс только 1 июня. Самый дешевый перелет в обе стороны с четырьмя пересадками займет 53 часа и будет стоить 650 фунтов (свыше 53 тыс. рублей). С одним стыковочным рейсом в Баку можно улететь за 1,2 тыс. фунтов (98 тыс. рублей), потратив на это 15 часов.

Фан-фестиваль для болельщиков открылся еще 25 мая, он расположен вдоль морской набережной возле Кукольного театра. Здесь собравшиеся могут сфотографироваться с трофеем Лиги Европы, послушать лучших местных диджеев и музыкальные группы, проверить свое футбольное мастерство на специальных площадках, а также выиграть призы и официальные сувениры с символикой турнира.

Есть всего два недоразумения, которые могут доставить неудобства гостям Баку. Во-первых, большинство пунктов обмена валют закрыты после 18:00. Во-вторых, местные таксисты вовсю пытаются заработать на гостях из Великобритании. При номинале в 15 манат из аэропорта до города можно доехать за 50.

Однако в самом Баку организаторы предоставили право болельщикам с билетами на финал в период с 28 по 30 мая бесплатно воспользоваться общественным транспортом на 25 маршрутах автобусов, а также метро. В день финала бакинская подземка будет работать до 4 часов ночи.

Невыездной Мхитарян и последний матч Чеха

Лидерами бомбардирской гонки в Лиге Европы с десятью голами являются трое - Лука Йович из "Айнтрахта", Виссам Бен-Йеддер из "Севильи", а также Оливье Жиру из "Челси". Единственным реальным конкурентом последнего в споре за единоличное первое место является форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, на счету которого восемь мячей. При этом Сарри не стал обещать, что его форвард появится на поле с первых минут. Также итальянский специалист подтвердил, что вопрос об участии в финале опорного полузащитника Н`Голо Канте еще открыт - француз из-за травмы рискует пропустить последнюю игру сезона.

Эмери, трижды выигравший Лигу Европы с испанской "Севильей", на предматчевой пресс-конференции заявил, что для него трофей ценен сам по себе, он не задумывается о путевке в Лигу чемпионов на следующий сезон, которую получит победитель. Испанскому специалисту не задавали вопросов по поводу армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который не сыграет против "Челси" из-за высокого риска возникновения проблем на национальной почве, несмотря на заверения УЕФА и азербайджанских властей. Причиной всему является конфликт между Азербайджаном и Арменией, начавшийся после выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР.

Дополнительный интерес предстоящему финалу придает тот факт, что игра против "Арсенала" может стать последней в составе "Челси" для Эдена Азара. По данным западных СМИ, бельгиец с большой долей вероятности продолжит карьеру в испанском "Реале".

Еще более интересным этот матч становится из-за фигуры вратаря Петера Чеха. Чешский голкипер с 2004 по 2015 год выступал за "Челси", после чего перешел в "Арсенал". Игра в Баку станет для 37-летнего футболиста последней в карьере. Ожидается, что его первой должностью станет работа в одной из детских команд в системе "Челси".