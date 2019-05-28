Исполком УЕФА в среду состоится в Баку

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет в Баку (Азербайджан) в среду. Повестка мероприятия включит в себя пять вопросов, основным из которых является определение места проведения финала Лиги чемпионов среди женщин в 2021 году, на него претендуют чешская Прага и шведский Гетеборг.

Турнир среди женских команд под эгидой УЕФА проводится с 2001 года. До 2009 года он носил название Кубок УЕФА среди женщин, после чего был переименован в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. Формат проведения финалов также претерпел изменения - в сезоне-2001/02 победитель был выявлен в одном матче, который прошел в немецком Франкфурте между местным клубом и шведским "Умео" (2:0). В семи последующих розыгрышах были двухматчевые противостояния.

С 2010 по 2018 годы финалы мужской и женской Лиги чемпионов проводились в одном городе. Традиция была нарушена в сезоне-2018/19. Финал турнира среди женщин прошел в Будапеште (Венгрия), решающий матч главного мужского еврокубка пройдет в Мадриде (Испания) 1 июня.

Самым успешным клубом в истории женской Лиги чемпионов является французский "Лион", который шесть раз становился победителем турнира (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019). Единственным российским клубом, игравшим в финале, является "Звезда-2005". Команда из Перми по сумме двух встреч уступила немецкому "Дуйсбургу" (0:6, 1:1).

Утверждение преемника скандального вице-президента УЕФА

На исполкоме станет известно, кто сменить немца Райнхарда Гринделя на посту вице-президента УЕФА. 57-летний функционер также входил в исполком организации, возглавлял Немецкий футбольный союз (DFB) и был членом Совета Международной федерации футбола (ФИФА).

Журнал Spiegel провел расследование и выяснил, что Гриндель, работая на дочернюю фирму DFB, получал дополнительно €6 тыс. на протяжении 13 месяцев, но скрыл этот доход. Кроме того, стало известно о дорогих часах, подаренных ему в 2017 году украинским функционером Григорием Суркисом. В начале апреля немец заявил об уходе с поста главы DFB. Спустя несколько дней он покинул должности в УЕФА и ФИФА.

Также на исполкоме будет определен формат проведения юношеских чемпионатов Европы. Кроме этого, состоится вручение наград "Дня массового футбола - 2019". Золотые, серебряные и бронзовые призы будут вручены в номинациях "Лучший лидер", "Лучший проект" и "Лучший клуб массового футбола".

На повестке дня исполкома УЕФА значится утверждение регламентов турниров и технических регламентов. Среди них - чемпионаты Европы по мини-футболу в период с 2020 по 2022 годы, чемпионаты Европы - 2019/20 среди юношей и девушек (до 17 и 19 лет), а также актуальные издания дисциплинарного регламента, регламента по безопасности и процессуальных норм инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. Кроме того, регламенты турниров будут адаптированы к изменениям в правилах, которые были приняты Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) и вступят в силу 1 июня.