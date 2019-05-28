Слуцкий на европейской обочине. Футболисты "Витесса" не смогли выйти в Лигу Европы

ТАСС, 29 мая. Футбольный клуб "Витесс" под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого не смог завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы. Команда из Арнема по сумме двух матчей финала плей-офф за право сыграть во втором по значимости еврокубковом турнире уступила "Утрехту" (1:1, 0:2), которым руководит другой бывший наставник российской национальной команды - голландец Дик Адвокат.

В основной части чемпионата Нидерландов "Витесс" Слуцкого занял пятое место - в России этого было бы достаточно для попадания в зону еврокубков, но в Эредивизи (название высшего дивизиона голландского футбола - прим. ТАСС) подобный результат немного продлевает сезон. Команды, расположившиеся на строчках с пятой по восьмую, разыгрывают между собой одно единственное место во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В полуфинале плей-офф "Витесс" по сумме двух матчей одержал победу над "Гронингеном" (1:2, 3:1). Впереди были две финальные игры против "Утрехта".

В первой встрече на поле соперника "Витесс" сыграл довольно робко. Второй тайм той игры, как и почти весь матч, остался за "Утрехтом", но итоговым результатом стала ничья. В ответной встрече на своем поле команда Слуцкого не смогла создать остроты в нападении, больше занимаясь нейтрализацией атак коллектива под руководством Адвоката. Преимущество гостей дало о себе знать на исходе получаса игры - оборона "Витесса" не отвела угрозу после простого заброса в штрафную, и Сирил Дессерс сделал весомую заявку на участие "Утрехта" в еврокубках.

После этого Слуцкий попытался выправить ситуацию и довольно рано провел все три замены. Только ходы главного тренера никак не помогли команде. В последние 15 минут встречи "Витесс" оказался в нокауте. Сначала хозяева пропустили второй гол, а позже прямую красную карточку получил нападающий Мохаммед Дауда.

В такой ситуации команде российского тренера необходимо было забить три мяча, чтобы вырвать победу, однако сделать этого не удалось. Всего одного матча хватило, чтобы перечеркнуть прогресс, которого "Витесс" добился при Слуцком. В прошлом сезоне команда стала шестой в чемпионате, но выиграла еврокубковый плей-офф. При российском специалисте коллектив из Арнема сделал шаг назад.

Год Слуцкого в Нидерландах

Сезон-2018/19 для Слуцкого получился насыщенным. Болельщики "Витесса" тепло встретили его, и команда хорошо начала выступать в чемпионате, но после двух туров выпала из тройки призеров, так в нее и не вернувшись. Зимой был момент, когда казалось, что россиянина могут уволить. Голландские СМИ активно писали об этом и даже говорили о недовольстве большим количеством иностранцев в тренерском штабе - к работе были привлечены бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, а также экс-защитники армейского клуба Алексей и Василий Березуцкие.

Болельщиков не устраивал и излишний акцент на игре в обороне, который прививал "Витессу" тренер. В голландском чемпионате, где команды стараются показывать атакующий футбол, такой подход вызывал вопросы. Российский тренер на протяжении всего сезона экспериментировал с игровой схемой, отказавшись от привычной для местных фанатов формации с четырьмя защитниками, тремя полузащитниками и трема нападающими. Руководство же клуба в это время продолжало верить в Слуцкого.

Российский специалист не терялся в голландском футбольном пространстве. За полтора месяца до конца чемпионата он даже стал одним из самых обсуждаемых людей в Эредивизи - после игры с ПСВ (3:3) тренер в жесткой форме высказался о судье Сердаре Гёзюбююке, назвав его худшим арбитром из тех, что он видел за всю жизнь. Слуцкому и рефери устроили "очную ставку" на одном из шоу. Конфликт не удалось разрешить, российский тренер был дисквалифицирован.

Всю вторую часть сезона "Витесс" провел ровно, занимая пятое место. Только за четыре тура до конца чемпионата команда опустилась ниже, но сразу же вернулась обратно. Перед стартом плей-офф позиция клуба казалась хорошим плацдармом для выхода на европейскую арену. Однако "Витесс" не смог решить поставленную перед ним задачу.

Несмотря на это, Слуцкий с большой долей вероятности продолжит работать в клубе - его контракт рассчитан до лета 2020 года. А вот будущее братьев Березуцких остается под вопросом, так как их соглашения с "Витессом" истекают этим летом.