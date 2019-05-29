Красноярск примет матчи ЧМ-2022 по волейболу во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в Красноярске примет Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, который был модернизирован к Универсиаде-2019. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Во вторник стало известно, что матчи чемпионата мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Еще два города будут названы позднее, на организацию турнира также претендуют Белгород, Ярославль и Кемерово.

"Это здорово, что чемпионат мира по волейболу пройдет в Красноярске. К нам приедут лучшие сборные мира. Планируется, что матчи пройдут в обновленном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина", - сказал министр спорта региона Сергей Алексеев.

Как уточнили ТАСС в региональном минспорте, пока речи о необходимости строительства новых объектов нет.

Дворец спорта им. Ивана Ярыгина был открыт в 1981 году (имя известного российского борца носит с 1998 г.). В 2018 году в ходе проведенной реконструкции здесь оборудовали ледовую арену, которая после Универсиады была трансформирована в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Площадь комплекса - 32,3 тыс. кв. м, в марте 2019 года дворец принимал соревнования по керлингу в рамках Универсиады-2019.