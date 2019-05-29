Международный футбольный лагерь дружбы открылся в предместье Мадрида

МАДРИД, 29 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный футбольный лагерь дружбы открылся 29 мая в предместье Мадрида на спортивной базе "Эль Эскориаль". Участниками международного лагеря стали более 800 юных футболистов, взрослых и юных тренеров, юных судей и юных журналистов из более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Юные футболисты в течение двух дней станут слушателями образовательной программы для детей "Школа девяти ценностей". Девятью ценностями являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Тренеры юных футболистов в среду посетили специально организованную международную академию "Футбол для дружбы".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип "Футбола для дружбы" - объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей. Этот принцип очень прост и близок всем, потому что он несет в себе такие базовые ценности как дружба, равенство и мир.

Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

В конце марта в Порту состоялось вручение очередного Кубка девяти ценностей, обладателем которого стала сборная Бразилии по футболу. Она была признана самой социально ответственной командой, принимавшей участие в чемпионате мира 2018 года в России. Кубок девяти ценностей вручили бразильцам юные послы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Национальная команда Бразилии - пятый по счету обладатель Кубка девяти ценностей; начиная с 2015 года награду получали такие футбольные клубы, как "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал" (Мадрид, Испания).