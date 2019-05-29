Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финала московского этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" российский нападающий Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба организаторов турнира.

В финал первого этапа Гран-при FIDE вышли два российских гроссмейстера - Александр Грищук и Ян Непомнящий. Шахматисты завершили вничью две партии финального матча (счет 1-1), для определения победителя им потребуется тай-брейк, который пройдет в среду.

В 2017 году победителем Гран-при FIDE в Москве стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.