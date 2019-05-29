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Зыкова одержала победу на этапе КМ в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м

Второй стала представительница Великобритании Сеонейд Макинтош, бронзу завоевала норвежка Катрин Лунд

ТАСС, 29 мая. Россиянка Юлия Зыкова одержала победу в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Мюнхене. Россиянка набрала 461,6 балла.

Второй стала представительница Великобритании Сеонейд Макинтош (461,4 балла). Замкнула тройку призеров норвежка Катрин Лунд (450,2).

Для российской команды эта медаль стала второй на этапе в Мюнхене. Ранее россиянин Артем Черноусов стал серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Этап Кубка мира в Мюнхене завершится 31 мая.

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