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Билеты на "Большую московскую регату - 2019" будут бесплатными

Соревнования пройдут с 31 мая по 2 июня в Крылатском

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Входные билеты на соревнования по академической гребле "Большая московская регата - 2019" будут бесплатными для всех желающих. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

"Большая московская регата" пройдет на Гребном канале "Крылатское" в Москве с 31 мая по 2 июня. В этом году в регате примут участие представители десяти стран: России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции.

"Проход на канал будет бесплатным, все желающие смогут увидеть соревнования, а также околоспортивные мероприятия. Пытаемся идти в ногу со временем", - заявил Полинский.

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