Блаттер подаст в суд на президента ФИФА Инфантино

ТАСС, 29 мая. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что подаст в суд на организацию и ее действующего президента Джанни Инфантино до конца мая. Слова Блаттера приводит агентство AFP.

Блаттер намерен оспорить информацию о том, что после чемпионата мира по футболу 2014 года он получил бонус в размере 12 млн швейцарских франков (€10,6 млн).

"В среду я встречусь с моими адвокатами, чтобы представить иск против Джанни Инфантино и ФИФА, который будет подан до конца месяца в Цюрихе", - сказал 83-летний Блаттер.

Блаттер намерен получить компенсацию за моральный вред, который был ему нанесен в результате публикации информации, не соответствующей действительности. Он отметил, что его совесть чиста, поскольку его действия были утверждены финансовым комитетом, затем исполнительным комитетом и комитетом по контролю и соблюдению правил организации.

5 июня состоится конгресс ФИФА, на котором пройдут выборы главы ФИФА. Инфантино является единственным кандидатом на пост.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. 29 мая 2015 года был переизбран на пятый срок, но покинул пост в результате крупнейшего в истории организации коррупционного скандала. В декабре 2015 года ФИФА на восемь лет отстранила Блаттера от футбольной деятельности, затем срок отстранения был сокращен до шести лет.