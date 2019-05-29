Сборная России потерпела четвертое поражение в Лиге Наций, проиграв японкам

ТАСС, 29 мая. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Японии со счетом 1-3 (22:25, 25:23, 18:25, 24:26) в пятом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в Анкаре.

Сборная России потерпела четвертое поражение и занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 3 очка после пяти туров предварительного раунда. Возглавляет турнирную таблицу команда США, которая имеет в активе 12 очков.

В следующем туре сборная России сыграет против сборной Турции. Встреча состоится 30 мая.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.