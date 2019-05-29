Победитель Гран-при FIDE в Москве Непомнящий выполнил поставленную на турнир задачу

"Все тай-брейки очень сложные по определению, к этому я как-то особенно не готовился, постарался выспаться и отдохнуть, переключиться. Этот тай-брейк, как ни странно, оказался самым легким из всех, видимо, все худшее было позади, - отметил Непомнящий. - Следующим турниром для меня станет турнир по блицу в Москве от компании World Сhess, после этого ближе к концу июня в Загребе буду участвовать в Grand Chess Tour. Там будут все сильнейшие - и Карлсен, и Каруана, но турнир пройдет по швейцарской системе, надеюсь, будет без таких нервов".

"Можно сказать, что задача на этот турнир выполнена по максимуму. Трудно судить о том, насколько моя нынешняя форма близка к оптимальной, раз пришел к финишу первым, значит играл неплохо, но не могу сказать, что бы в какой-то невероятной форме,- отметил шахматист. - Сложно считать, что еще нужно сделать, чтобы точно попасть в турнир претендентов, надо набрать больше очков, чем остальные. По крайней мере, шансы у меня сейчас лучше, чем у тех, кто вылетел в первом туре, но у нокаут-системы своя специфика, может случится все что угодно".

Турнир в Москве прошел по олимпийской системе, каждая стадия включала в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не набирал нужные для победы 1,5 очка. Призовой фонд соревнований составил €130 тыс.

Гран-при FIDE - 2019 состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого встретится за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.