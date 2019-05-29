"Анжи" отозвал жалобу на решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в ФНЛ

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Махачкалинский "Анжи" отозвал апелляционную жалобу на решение о невыдаче ему лицензии от Российского футбольного союза (РФС) для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

По итогам чемпионата России сезона-2018/19 "Анжи" вылетел из премьер-лиги и не смог с первого раза пройти лицензирование РФС.

"Анжи" отозвал апелляционную жалобу на решение РФС", - сказал Летин.

"Анжи" по итогам сезона-2018/19 вылетел из Российской премьер-лиги. Клуб испытывает финансовые проблемы.