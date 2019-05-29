Борзаковский: восстановление ВФЛА станет для спортсменов эмоциональным шагом вперед

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах станет эмоциональным шагом вперед для российских спортсменов. Об этом заявил журналистам главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Кубок России по легкой атлетике прошел 28-29 мая в Сочи.

"Не все лидеры участвовали в связи с тем, что это начало сезона, а те ребята, кто допущены, уже начали выступать на международных стартах. Сезон длинный, поэтому ребята распределяют силы, чтобы подходить к старту чемпионата мира - турнир поздний, поэтому все строят подготовку так, чтобы набрать форму именно к нему. На Кубке России все, кто должен был выступить достойно, это подтвердили: вчера порадовал Владимир Никитин (1500 м) - 3.36,26 для начала сезона - это очень высокий результат, Полина Миллер (200 м), несмотря на то, что стала второй, пробежала за 23,20 секунды, что тоже в принципе достойно, в толкании ядра девушки очень хорошо выступили, показали результат 18,37 м. Радует, что начал возвращаться Денис Кудрявцев, который хоть и не выиграл 400 м с барьерами, но вернулся в свою дисциплину, и надеюсь, что к чемпионату России наберет должную форму", - заявил Борзаковский.

Кубок России пропустила двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене из-за выступлений в Стокгольме. Победительницей Кубка России стала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, взявшая высоту 1,91 м. Для участия в международных стартах российским спортсменам необходимо получить допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации ВФЛА. Ближайший совет IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет с 8 по 9 июня.

"Когда Чичерова выступает вместе с Ласицкене, то эта борьба по сути как на чемпионате мира, но в связи с тем, что Аня пока не допущена к международным соревнованиям, они пока разделены. Тем не менее, думаю, их соревновательная деятельность скоро где-нибудь пересечется. Мы очень надеемся как можно скорее получить допуск, потому что для всех ребят, тренеров и меня это очень волнительное ожидание. Уже больше 200 человек отправило заявку на нейтральный статус, надеемся, что после или перед советом еще кто-то будет допущен. Надеемся, что все будут допущены, потому что если будем выступать полноценной командой, то это будет огромный эмоциональный шаг для всех спортсменов и тренеров, а команда будет выглядеть по-иному", - добавил главный тренер сборной.