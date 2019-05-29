CAS оставил в силе отстранение ФК "Рубин" от еврокубков

ТАСС, 29 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение об отстранении от еврокубков казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Рубин" был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения. "Рубин" нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18, что и стало причиной решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который отстранил клуб от участия в одном еврокубковом турнире, если "Рубин" получит право на участие в таком соревновании по итогам любого из следующих двух спортивных сезонов. Руководство казанского клуба приняло решение обжаловать это решение, обратившись в CAS.

Таким образом, "Рубин" точно не сможет принять участие в еврокубках в сезоне-2020/21, даже если завоюет такое право по итогам следующего сезона. "Рубин" в последний раз выступал в еврокубках в сезоне-2015/16, не сумев выйти из группы Лиги Европы. По итогам минувшего сезона чемпионата России казанский клуб стал 11-м.