Легкоатлетка Чичерова рассчитывала преодолеть высоту два метра на Кубке России

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова рассчитывала преодолеть планку в два метра на Кубке России. Об этом она заявила журналистам в среду после победы в соревнованиях.

В среду в Сочи прошел второй день Кубка России по легкой атлетике. Победительница Олимпиады-2012 и чемпионата мира - 2011 Чичерова взяла высоту 1,91 м, не сумев во второй и третьей попытках улучшить результат но одержав итоговую победу. Чичерова не имеет допуска к международным стартам под нейтральным статусом, который российские спортсмены могут получить от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации национальной федерации. 8 июня пройдет совет IAAF, где будет обсуждаться вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Безусловно, это очень низкий результат, но так получилось, все-таки начало сезона, посмотрим. Мне кажется, я никогда так не начинала, хотя на 1,96 м была неплохая попытка, было близко. Погода прекрасная, вообще ничего не мешало, ветра не было, просто не настроилась как надо и немного "поплыла". Очень хотелось прыгнуть два метра, но значит не сегодня", - сказала по итогам выступления Чичерова.

"Жаль, что стартов не так много, между ними большой перерыв, но с другой стороны, есть время поработать. До чемпионата России будет старт в Жуковском, в Челябинске - особо в общем не разгонишься, зимой было побольше. Заявки в IAAF отправлены, ответа пока нет, подвижек пока никаких нет. Для всех очень важная дата 8 июня, все ждут этого срока, который внесет какую-то ясность чего ждать, а чего не ждать", - добавила она.

В Кубке России не смогла принять участие двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене, которая примет участие 30 мая на турнире в Стокгольме. "Борьба безусловно имеет место, но ты и так должен выходить, показывать свой результат. Ладно бы я прыгнула 1,99 или два метра, то можно было бы сказать, что не хватило соперничества, однако нет. Я думаю, что в присутствии Марии Ласицкене что-то могло сложиться бы иначе, желаю ей завтра удачи в Стокгольме", - заключила Чичерова.

Кубок России прошел 28-29 мая в Сочи.