Французский велогонщик Петерс победил на 17-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 29 мая. Французский велогонщик Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale одержал победу на 17-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен на дистанции 181 км показал результат 4 часа 46 минут 34 секунды. Второе место занял колумбийский велогонщик Эстебан Чавес из Mitchelton-Scott (отставание - 1 минута 34 секунды). Третье место досталось итальянцу Давиде Формоло, представляющему Bora-Hansgrohe (+1.51).

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 30-е место. Победитель 13-го этапа многодневки Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 31-е место, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 78-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат составляет 74 часа 48 минут 18 секунд. Вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.54), третье место занимает словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +2.16). Сиваков занимает девятое место (+8.21), Закарин - 12-е (+10.32), Страхов - 128-е (+4:04.17).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.