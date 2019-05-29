"День футбола" прошел в Новогорске с участием паралимпийской сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом в среду провела "День футбола" в учебно-тренировочном центре "Новогорск". Паралимпийская сборная России по футболу в преддверии Дня защиты детей провела товарищеский матч с юными игроками "Спартака" с церебральным параличом, который закончился со счетом 2:1 в пользу сборной.

Главный тренер сборной России Автандил Барамидзе в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что эта игра была полезна для обеих команд. "Я думаю, от этой встречи выиграли все. Для молодых ребят этот матч был более полезным, потому что для них это была первая игра, это знакомство с будущей спортивной жизнью. Я думаю, они сделают правильные выводы, посмотрят, как их старшие товарищи играют в футбол", - сказал тренер.

"Если они тоже захотят надеть футболку сборной России, они все сделают, чтобы присоединиться к команде. Для сборной игра сегодня тоже была необходимой, они вспомнили детство, какие они были, они так же начинали", - добавил Барамидзе.

Капитан "Спартака" Иван Войтащук подчеркнул, что все футболисты команды хотят попасть в сборную России. "Это большой опыт для нас, все очень понравилось, хоть и было нелегко. Рады, что забили и не проиграли всухую, ведь здесь играли мастера. Конечно, у меня есть цель попасть в сборную, как и у всех ребят, мы ставим это в приоритет", - сказал Войтащук ТАСС.

Капитан сборной России Иван Потехин отметил, что соперники старались проявить себя на поле. "Эта игра, во-первых, в рамках подготовки к чемпионату мира, а во-вторых, мы давно хотели сыграть с этой командой, встретиться, познакомиться. Это очень здорово, такие игры нужны и нам, и им, все довольны. Ребята молодые, техничные, видно, что стараются, на фоне сборной хотят себя показать, потому что здесь весь тренерский штаб", - сказал Потехин.

Антидопинговый семинар

В рамках "Дня футбола" Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело образовательный семинар для юных и опытных футболистов. Участникам подробно рассказали о каждом из 10 видов нарушений антидопинговых правил.

"Мы сдаем допинг регулярно, у нас постоянно проводятся семинары, поэтому сегодня я узнал только какую-то минимальную новую информацию. Но нужно всегда быть в курсе изменений, чтобы не упустить что-то важное", - подчеркнул Потехин.

"Я слышал о многих случаях, когда ребята зарабатывали дисквалификацию по глупости, пропустили допинг-тест, неправильно заполнили АДАМС. Это задача тренера и врача команды донести до каждого, что это очень важно, потому что все спортсмены вовлечены в занятия своим спортом и думают, что допинг - это какая-то ерунда, ненужная вещь. На самом деле это важно, и нужно быть внимательным ко всем изменениям", - заключил Потехин.

"День футбола" направлен на поддержку национальной команды, базирующейся в учебно-тренировочном центре "Новогорск", где сейчас готовится к чемпионату мира (2-20 июля в Испании).