Ярошик в финале Лиги Европы будет болеть за "Челси" и вратаря "Арсенала" Чеха

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чешский экс-полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Иржи Ярошик в финале Лиги Европы будет поддерживать не только свою бывшую команду, но и вратаря лондонского "Арсенала" соотечественника Петера Чеха. Об этом Ярошик рассказал в среду ТАСС.

"Это финал, надеюсь на хороший футбол в борьбе за серьезный трофей, - сказал Ярошик. - Встречаются две сильные английские команды, думаю, игра должна всем понравиться. Многое будет зависеть от звезд команд, на которых держится игра, у "Челси" это [Эден] Азар, у "Арсенала" опасность может исходить от большего числа игроков".

"Будет очень интересно, если вратарь "Арсенала" Петр Чех сыграет на ноль в своем последнем матче (37-летний чешский голкипер с 2004 по 2015 год выступал за "Челси" - прим. ТАСС). Конечно, я буду болеть за свой бывший клуб, но хотел бы, чтобы Чех не проиграл в последней игре. Если для Азара этот матч будет последним за "Челси" (по данным испанских СМИ, бельгийский нападающий 3 июня будет представлен в качестве игрока мадридского "Реала" - прим. ТАСС), он бы хотел попрощаться с командой, завоевав кубок. Пусть победит сильнейший", - добавил бывший игрок.

Также Ярошик с сожалением высказался по поводу ситуации с армянским полузащитником "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, который отказался от участия в матче в Баку из-за риска возникновения проблем на национальной почве.

"Жаль, что политика влияет на спорт. В жизни игрока может быть всего один финал еврокубка. Мне жаль Мхитаряна и весь футбол", - отметил чешский экс-футболист.

Финал Лиги Европы пройдет в среду на Олимпийском стадионе в Баку, начало - 22:00 мск.