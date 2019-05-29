Легкоатлетка Погребняк призналась, что мечтает выступить вместе с мужем на Олимпиаде

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Российская бегунья на короткие дистанции Наталья Погребняк рассказала, что мечтает выступить вместе с мужем Дмитрием Сорокиным на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщила ТАСС в среду сама спортсменка.

В среду прошел второй день Кубка России по легкой атлетике, где Погребняк стала четвертой в беге на 200 м с результатом 23,44 секунды. Днем ранее 31-летняя спортсменка также заняла четвертое место на дистанции 100 м, показав время 11,70 секунды. В 2017 году Погребняк вышла замуж за российского легкоатлета Сорокина, специализирующегося на тройном прыжке, а в январе 2019 года получила российское гражданство, ранее спортсменка представляла Украину. Для участия в международных стартах российским спортсменам необходимо получить допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Разочаровалась своим финалом на 100 м, так как первый забег я пробежала очень легко, бросила за 10 метров, а в финале немного проспала старт, начала догонять своих соперниц и немного зажалась. Для 200 метров, я считаю, это нормальный результат для начала сезона, но моя цель - олимпийский норматив, загадывать не будем, но будем к этому стремиться", - сказала Погребняк.

"Если дадут допуск, то выступлю с удовольствием. Для меня честь представить такую великую страну на международном уровне. Хочется выполнить норматив на чемпионат мира, поехать туда вместе с мужем, он уже полтора года ждет допуск, надеемся на Олимпиаде-2020 осуществить мечту, выступив вместе", - добавила она.

"По допуску пока никакого ответа нет, хотя я ожидала, что он придет очень быстро, так как совсем недавно я была гражданкой Украины и не участвовала во всех событиях, которые происходили в России. В заявке накануне старта летнего сезона я все это указала, менеджер тоже связывался с IAAF, но ответа так и нет. Не хватает немного стартов - в России они хоть и есть, но хотелось бы чаще для чемпионата страны стартовать, к тому же выступления на международном уровне - это совершенно другие ощущения. Далее побегу в Краснодаре, после чего будем решать с тренером, куда поедем дальше, к тому же была маленькая травма, прошла небольшая заминка в подготовке", - заключила спортсменка.