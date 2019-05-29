Четвертая ракетка мира Бертенс снялась с Roland Garros во время матча второго раунда

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Голландская теннисистка Кики Бертенс, занимающая четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), отказалась от участия в Roland Garros во время матча второго круга с Викторией Кужмовой из Словакии. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Бертенс на 22-й минуте матча, уступая со счетом 1:3, попросила медицинский перерыв. После этого 27-летняя спортсменка объявила, что не может продолжить встречу. Таким образом, 21-летняя Кужмова автоматически прошла в третий круг турнира, что стало ее лучшим достижением на турнирах Roland Garros.

Бертенс стала первой теннисисткой, посеянной под четвертым номером, которая снялась с Roland Garros в одном из первых двух кругов с 1984 года. Тогда в матче первого круга отказалась от участия американская теннисистка Андреа Джегер, игравшая против соотечественницы Джейми Голдер.

В активе Бертенс девять побед на турнирах WTA, две из которых она одержала в текущем сезоне. Лучшим достижением теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2016 году, где Бертенс в двух сетах уступила американке Серене Уильямс.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.