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Сорокин: УЕФА старается максимально вовлечь Косово в футбольную систему Европы

В среду исполком УЕФА обязал все федерации, кроме сербской, проводить матчи в Косове
Член совета ФИФА Алексей Сорокин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Член совета ФИФА Алексей Сорокин
© Станислав Красильников/ТАСС

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делает все для интеграции Косова в футбольную систему Европы. Такое мнение ТАСС в среду высказал член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

В среду исполком УЕФА обязал все футбольные федерации, кроме сербской, проводить матчи в Косове.

"УЕФА делает шаги, чтобы максимально вовлечь Косово в футбольную систему Европы. Исполком призвал все команды ездить на выездные матчи в Косово и максимально стараться принять эту команду у себя. Для игры на нейтральном поле должны быть очень веские причины", - сказал Сорокин.

Сборная Косова первый официальный домашний матч провела в сентябре прошлого года против команды Фарерских островов в Лиге наций, победив соперника со счетом 2:0. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия.

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