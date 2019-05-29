Стали известны стартовые составы "Челси" и "Арсенала" на финальный матч Лиги Европы

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Определились составы английских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" на финальный матч Лиги Европы, который пройдет в среду на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Стартовый состав "Челси" выглядит следующим образом: вратарь - Кепа Аррисабалага; защитники - Андреас Кристенсен, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луис; полузащитники - Жоржиньо, Нголо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич; нападающий - Оливье Жиру.

В стартовый состав "Арсенала" вошли: вратарь - Петр Чех; защитники - Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни; полузащитники - Месут Озил, Лукас Торрейра, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлз; нападающие - Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Начало финала - 22:00 мск.