В Баку состоялось заседание исполкома УЕФА

БАКУ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Баку состоялось заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Революционных решений не ожидалось и не случилось, главным вопросом было определение места проведения финала женской Лиги чемпионов 2021 года, и им стал шведский Гётеборг, как заявил ТАСС член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин, альтернативы шведской заявке не было, хотя изначально на проведение финала претендовала также Прага.

В Гётеборге в 1992 году состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу, в 2002 году - чемпионат мира по хоккею. Также в городе проводились международные соревнования по легкой атлетике, фигурному катанию, шахматам.

Турнир среди женских команд под эгидой УЕФА проводится с 2001 года. До 2009 года он носил название Кубок УЕФА, после чего был переименован в Лигу чемпионов УЕФА. С 2010 по 2018 год финалы мужской и женской Лиги чемпионов проводились в одном городе. Традиция была нарушена в сезоне-2018/19, финал турнира среди женщин прошел в Будапеште, решающий матч главного мужского еврокубка пройдет в Мадриде 1 июня.

Исполком также решил назначить вице-президентом УЕФА испанца Луиса Рубиалеса, а француз Ноэль Ле Граэ назначен европейским членом совета ФИФА до очередного конгресса УЕФА 2020 года. Ранее эти должности занимал скандальный немец Райнхард Гриндель. В апреле Гриндель покинул пост главы Немецкого футбольного союза (DFB) и должности в ФИФА и УЕФА после расследования журнала "Шпигель", из которого выяснилось, что Гриндель, работая на дочернюю фирму DFB, получал дополнительно €6 тыс. на протяжении 13 месяцев, но скрывал этот доход.

Интеграция Косова в футбольную Европу

УЕФА уделил особое внимание теме Косова. Теперь все клубы и сборные, кроме команд из Сербии и Боснии и Герцеговины, обязаны проводить матчи турниров под эгидой УЕФА в Косове. "Мы приняли решение, что любая команда, кроме сербской, которая будет играть против команд Косова в гостях, должна играть на их стадионе. Любые команды Косова должны проводить домашние матчи у себя. Кто не поедет в Косово, тому будет записано техническое поражение", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

По его словам, любая команда, которая не хочет принимать сборную Косова дома, может играть на нейтральном поле.

"УЕФА пытается вовлечь максимально Косово в футбольную систему Европы, - прокомментировал Сорокин ТАСС. - Только в случае невозможности принятия команд из Косова у себя дома будет рассматриваться вариант игры на нейтральном поле. Но это должна быть именно техническая невозможность".

Из других решений исполкома УЕФА можно отметить обращение к ФИФА и Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой пересмотреть протокол действий при сотрясениях мозга, вплоть до изменений правил, касающихся замен. УЕФА хочет уменьшить давление на врачей и дать им больше времени на оценку потенциального сотрясения мозга за пределами поля, чтобы не допустить случаев, когда футболист с сотрясением возвращается в игру.

Также исполкомом была утверждена схема отбора в еврокубки на сезон-2020/21. Она включила принцип, согласно которому ассоциациям, находящимся ниже 50-го места в рейтинге (51-55), на постоянной основе гарантируются две путевки в Лигу Европы.

Следующее заседание исполнительного комитета УЕФА состоится в Любляне 24 сентября 2019 года.