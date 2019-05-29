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Единая лига ВТБ

Швед: баскетболисты УНИКСа играли грязно в матче с "Химками"

Защитник команды оправдал поведение соперника важностью встречи

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Баскетболисты УНИКСа играли жестко и грязно в полуфинале Единой лиги ВТБ против "Химок". Об этом журналистам заявил защитник подмосковной команды Алексей Швед.

В среду "Химки" переиграли казанский УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Третья встреча серии завершилась с счетом 92:91 в пользу подмосковной команды. Общий счет серии - 3-1.

"Игроки УНИКСа играли жестко и грязно. Но это можно понять, решающий матч в серии. Это была достаточно эмоциональная игра, но мы решили задачу и вышли в Евролигу", - сказал Швед.

В финале подопечные Римаса Куртинайтиса сыграют с московским ЦСКА, который ранее переиграл петербургский "Зенит".

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