Гандболисты "Невы" заняли третье место в чемпионате России

ТАСС, 29 мая. Петербургская команда "Нева" со счетом 33:24 одержала победу над ставропольским "Динамо-Виктором" во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал гандболист "Невы" Виктор Бабыкин, забросивший 10 мячей. В составе "Динамо-Виктора" пять раз отличился Антон Отрезов

В первом матче серии "Нева" победила со счетом 26:23. Таким образом, противостояние завершилось со счетом 2-0 в пользу петербургской команды.

В финальной серии встречаются столичный "Спартак" и подмосковные "Чеховские медведи" (счет в серии 1-0).