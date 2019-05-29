Прифтис хочет остаться главным тренером БК УНИКС

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Димитрис Прифтис хочет продолжить работу с командой в следующем сезоне. Об этом греческий специалист заявил на пресс-конференции после матча с "Химками".

В среду игроки УНИКСа уступили "Химкам" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 91:92 и не сумели выйти в финал турнира.

"Мой контракт сейчас закончен. Я хотел бы продолжить работу, мы будем это обсуждать. Не все зависит от меня", - сказал Прифтис.

Прифтису 50 лет, он возглавляет казанский клуб с 2017 года.