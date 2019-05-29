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Единая лига ВТБ

Швед: баскетболистам "Химок" хватит сил на финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Первая игра финальной серии пройдет 5 июня в Москве

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Баскетболистам "Химок" должно хватить сил на финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Об этом журналистам заявил игрок подмосковной команды Алексей Швед.

Ранее в среду баскетболисты "Химок" переиграли казанский УНИКС в полуфинальной серии и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Четвертая встреча серии, состоявшаяся в среду в Химках, завершилась с счетом 92:91 в пользу подмосковной команды. "Химки" выиграли серию до трех побед со счетом 3-1.

В финале подопечные Римаса Куртинайтиса сыграют с ЦСКА, который ранее переиграл петербургский "Зенит".

"Нам должно хватить сил. Что нужно для победы над ЦСКА? Нужно просто восстановиться", - сказал Швед.

Стартовая игра финальной серии пройдет 5 июня на домашнем паркете ЦСКА.

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