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Единая лига ВТБ

Тренер "Химок": финальная серия Единой лиги ВТБ с ЦСКА станет борьбой нервов

Римас Куртинайтис отметил, что ЦСКА является суперкомандой, но с ней нужно бороться

ХИМКИ /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Финальная серия Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и "Химками" будет нервной и напряженной. Об этом журналистам заявил в среду главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис.

Игроки "Химок" переиграли казанский УНИКС в полуфинальной серии и вышли в финал Единой лиги ВТБ. Третья встреча серии, состоявшаяся в среду в Химках, завершилась с счетом 92:91 в пользу подмосковной команды. Общий счет серии - 3:1. В финале подопечные Куртинайтиса сыграют с московским ЦСКА, который ранее переиграл петербургский "Зенит" (3-0).

"Мы должны попробовать (победить), пусть ЦСКА и чемпион Евролиги, это суперкоманда, - сказал Куртинайтис. - Но мы должны бороться. А если ты не попробовал - это преступление. Главное - нужно убедить команду и игроков, что мы находимся на том же уровне".

"Это будет больше борьба нервов, кто выдержит напряжение. Финал не будет легким", - добавил специалист.

Финальная серия начнется 5 июня в Москве.

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