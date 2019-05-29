Мхитарян обратился к игрокам "Арсенала" перед финалом Лиги Европы с "Челси"

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Армянский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян обратился к одноклубникам перед началом финального матча Лиги Европы с "Челси", который проходит в среду в Баку. Футболист опубликовал пост на своей странице в Twitter.

"Вперед, "Арсенал", давайте выйдем на поле и завоюем этот трофей, - написал Мхитарян. - Для нашего клуба, для наших фанатов, тех, кого мы любим. Я с вами от всего сердца".