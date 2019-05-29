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Финалы футбольных еврокубков

Мхитарян обратился к игрокам "Арсенала" перед финалом Лиги Европы с "Челси"

30-летний армянский полузащитник не принимает участие в финальном матче в Баку

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Армянский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян обратился к одноклубникам перед началом финального матча Лиги Европы с "Челси", который проходит в среду в Баку. Футболист опубликовал пост на своей странице в Twitter.

"Вперед, "Арсенал", давайте выйдем на поле и завоюем этот трофей, - написал Мхитарян. - Для нашего клуба, для наших фанатов, тех, кого мы любим. Я с вами от всего сердца".

"Арсенал" принял решение не заявлять 30-летнего футболиста на финальный матч в Баку. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщал, что обеспечит безопасность Мхитаряну, поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.

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Финалы футбольных еврокубков
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