Мхитарян обратился к игрокам "Арсенала" перед финалом Лиги Европы с "Челси"

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Армянский полузащитник английского футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян обратился к одноклубникам перед началом финального матча Лиги Европы с "Челси", который проходит в среду в Баку. Футболист опубликовал пост на своей странице в Twitter.
"Вперед, "Арсенал", давайте выйдем на поле и завоюем этот трофей, - написал Мхитарян. - Для нашего клуба, для наших фанатов, тех, кого мы любим. Я с вами от всего сердца".
Let’s go Gunners, let’s go out there on that field and conquer this trophy - for our club, for our fans and our beloved ones⚽️ I’m with you with all my heart❤️ #BringItHome @Arsenal #COYG #UELFinal pic.twitter.com/JrmoUkLc04— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 29 мая 2019 г.
"Арсенал" принял решение не заявлять 30-летнего футболиста на финальный матч в Баку. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщал, что обеспечит безопасность Мхитаряну, поможет в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.
Армянский игрок в этом сезоне провел в Лиге Европы 11 матчей, отдав три голевые передачи и получив две желтые карточки.