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Футбол в Англии

Футболисты "Вест Хэма" Кэрролл и Адриан летом покинут клуб

ТАСС, 29 мая. Нападающий Энди Кэрролл и вратарь Адриан летом покинут английский футбольный клуб "Вест Хэм". Об этом в среду сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашения 30-летнего Кэрролла и 32-летнего Адриана истекают 30 июня.

Кэрролл из-за травмы не играл с августа по ноябрь, а в последних шести встречах чемпионата Англии. Всего в текущем сезоне Английской премьер-лиги спортсмен выходил на поле 14 раз и забил один гол.

Кэрролл выступал за "Вест Хэм" с 2012 года, провел 142 матча, в которых забил 34 мяча и отдал 17 результативных передач. Адриан перешел в "Вест Хэм" в 2013 году и за шесть лет сыграл 150 матчей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Вэст Хэм" занял 10-е место, набрав 52 очка.

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