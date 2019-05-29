Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в паре Шафаржова завершила карьеру

ТАСС, 29 мая. Чешская теннисистка Луция Шафаржова объявила о завершении карьеры после поражения в матче первого круга парного турнира Открытого чемпионата Франции. Об этом в среду сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Roland Garros.

32-летняя Шафаржова в паре с Доминикой Цибулковой из Словакии уступила американке Софии Кенин и немке Андреа Петкович со счетом 4:6, 0:6.

Шафаржова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема в парном разряде. Две из этих побед она одержала на Открытом чемпионате Франции (2015, 2017). Также в активе Шафаржовой бронза Олимпийских игр 2016 года в парном разряде, семь побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 15 - в парном.

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.