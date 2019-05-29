Гузенкова и Анненкова стали первыми на этапе Гран-при по художественной гимнастике

ТАСС, 30 мая. Россиянка Анастасия Гузенкова заняла первое место в упражнении с лентой на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в израильском Холоне. Ирина Анненкова выиграла золото в упражнении с обручем.

Гузенкова показала результат 19,950 балла. Второе место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (19,950). Третьей стала Невяна Владинова из Болгарии (19,150).

Анненкова набрала 21,650 балла. Второй в упражнении с обручем стала украинка Влада Никольченко (21,200). Третье место заняла болгарка Катрин Тасева (20,950).

Ранее Гузенкова завоевала бронзу (мяч), а Анненкова стала серебряной медалисткой (булавы). В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав российская команда заняла второе место.