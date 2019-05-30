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Футбол в Италии

Спаллетти покинул пост главного тренера итальянского ФК "Интер"

Лучано Спаллетти EPA-EFE/ROBERTO BREGANI
Описание
Лучано Спаллетти
© EPA-EFE/ROBERTO BREGANI

ТАСС, 30 мая. Руководство итальянского футбольного клуба "Интер" расторгло контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

Спалллетти возглавлял итальянскую команду с 2017 года. Контракт 60-летнего специалиста с клубом был рассчитан до лета 2021 года.

"Клуб благодарит специалиста за проделанную работу и за пройденный путь", - говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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