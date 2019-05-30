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Европейские игры-2019

Тренер Ковпанец: Европейские игры станут этапом подготовки велогонщиков к ОИ-2020

Соревнования по велоспорту на треке в рамках Игр в Минске пройдут с 27 по 30 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Европейские игры в Минске станут одним из этапов подготовки сборной России по велоспорту на треке к Олимпийским играм 2020 года. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

"Это крупные соревнования. Они станут одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Что касается задач или медальных планов, то пока их нет", - сказал Ковпанец.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования по велоспорту на треке пройдут с 27 по 30 июня.

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