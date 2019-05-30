Защитник Хиетанен продлил контракт с московским клубом КХЛ "Динамо"

ТАСС, 30 мая. Финский защитник Юусо Хиетанен продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Соглашение 33-летнего хоккеиста с клубом рассчитано на один год.

"Я буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде показать лучший результат", - сказал Хиетанен.

В прошедшем сезоне защитник провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач). В плей-офф турнира он сыграл в 11 играх, в которых набрал 2 (1+1) очка. За "Динамо" Хиетанен выступает с 2015 года.

Также Хиетанен выступал за финские клубы ХПК и "Пеликанз", шведские "Брюнес" и ХВ71, а также нижегородское "Торпедо" (Нижний Новгород). На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2014 года и две серебряные награды чемпионатов мира (2014, 2016).