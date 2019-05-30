РФС примет решение об участии "Мордовии" в Олимп - ФНЛ 4 июня

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Саранская "Мордовия" пройдет процедуру повторного лицензирования Российского футбольного союза (РФС) 4 июня. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

По итогам сезона-2018/19 клуб из Саранска занял 12-е место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), набрав 47 очков. 17 мая "Мордовия" получила отказ в выдаче лицензии РФС второго уровня из-за невыполнения обязательных критериев.

"Было рассмотрено шесть апелляционных жалоб. Пять из них были удовлетворены - это клубы "Текстильщик", "Луч-Энергия", "Чайка", "Авангард" и "Балтика". Решение по "Мордовии" мы перенесли на 4 июня", - сказал Летин.

Клуб был основан в 1961 году. "Мордовия" трижды играла в первом дивизионе чемпионата страны. Также клуб из Саранска является двукратным чемпионом Олимп - ФНЛ (2012 и 2013).