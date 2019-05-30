Артемьев считает, что у женской сборной РФ по регби-7 хорошие шансы на участие в ОИ-2020

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы на попадание на Олимпийские игры - 2020. Такое мнение высказал ТАСС в четверг перед церемонией открытия игрового зала на территории стадиона клуба "Слава" председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Мужская команда по регби-7 "ВВА-Подмосковье" 28 мая завоевала в Санкт-Петербурге Кубок европейских чемпионов, "Нарвская Застава" стала третьей. На первом в истории Кубке европейских чемпионов среди женщин также победил российский клуб "Нева-Лидер".

"В регби-7 у нас хорошие шансы попадания на Олимпиаду, будет отборочный турнир в Казани 13-14 июля. Мы очень надеемся, что наши девочки тем составом и рейтингом в мире, которым они сейчас обладают, должны попасть на Олимпиаду, хотя ребятам будет очень тяжело пробиваться во Франции, но мы надеемся и на них тоже. В Европе мы демонстрируем достаточно хорошие результаты - в воскресенье закончился Кубок европейских чемпионов по регби-7, где мужская команда "ВВА-Подмосковье" выиграла трофей, как и женская - "Нева-Лидер", а "Нарская Застава" стала третьей. Это говорит о прогрессе команд, о прогрессивных тенденциях, которые демонстрируют тренерские штабы", - сказал Артемьев.

"В целом мы демонстрируем пусть не очень быстрое, но поступательное движение вперед. Будущее, конечно, за детским спортом, за массовостью, поэтому мы играем в долгую. Мы не рассчитываем на сиюминутные успехи, а на то, что в ближайшие пять лет должны в среднесрочной перспективе добиваться определенных успехов, в первую очередь в массовом спорте", - добавил глава ФРР.

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.