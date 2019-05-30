Артемьев: регбийный клуб "Зенит" сформирован на базе "Приморца", но нуждается в поддержке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский регбийный "Зенит" сформирован на базе клуба "Приморец", но пока нуждается в ресурсах и базе. Об этом сообщил ТАСС в четверг перед церемонией открытия игрового зала на территории стадиона клуба "Слава" председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Да, существует задача создания регбийного клуба "Зенит", руководство "Газпром-нефти" приняло решение создать клуб по регби-15 на базе санкт-петербургского клуба "Приморец". Он создается в настоящее время, выделен хороший бюджет, мы сделали это. Хочу сказать огромные слава благодарности Александру Валерьевичу Дюкову, который не только председатель правления "Газпром-нефти" и президент Российского футбольного союза, но также и помогает регби, находя время и для этого. Клуб давно уже существует, но ему нужны ресурсы, помощь, база, и ему все это будет предоставлено", - сообщил Артемьев.

Клуб "Приморец" был основан в 1974 году, высшим достижением является участие в финале Кубка СССР в 1977 году, молодежная команда стала серебряным призером первого чемпионата СССР. Команда была возрождена в 2011 году.