{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Максимов: гандболисты "Чеховских Медведей" часто ошибаются в матчах со "Спартаком"

Во втором матче финальной серии чемпионата России "Чеховские Медведи" обыграли "Спартак" в овертайме

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ошибки влияют на качество игры гандболистов "Чеховских Медведей" в матчах со "Спартаком". Об этом ТАСС заявил в четверг после второго матча финальной серии чемпионата России главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

В четверг "Чеховские Медведи" выиграли у "Спартака" во втором матче финальной серии чемпионата России со счетом 32:31 в овертайме. "Чеховские Медведи" сравняли счет в серии до двух побед - 1-1. В первом матче "Спартак" на выезде обыграл подмосковный клуб со счетом 27:26.

"Нам не позволили победить в основное время ошибки, - сказал Максимов. - Мы и в первой игре не реализовали четыре выхода один на один. Что касается "Спартака", то у них сильный состав. Там выступают игроки с опытом матчей в сборной, в Лиге чемпионов, это сильная команда".

Третья встреча пройдет 31 мая в Москве.

Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Чемпионка мира и Европы взяла высоту 1,92 м с первой попытки
Читать полностью