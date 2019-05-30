Максимов: гандболисты "Чеховских Медведей" часто ошибаются в матчах со "Спартаком"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ошибки влияют на качество игры гандболистов "Чеховских Медведей" в матчах со "Спартаком". Об этом ТАСС заявил в четверг после второго матча финальной серии чемпионата России главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.

В четверг "Чеховские Медведи" выиграли у "Спартака" во втором матче финальной серии чемпионата России со счетом 32:31 в овертайме. "Чеховские Медведи" сравняли счет в серии до двух побед - 1-1. В первом матче "Спартак" на выезде обыграл подмосковный клуб со счетом 27:26.

"Нам не позволили победить в основное время ошибки, - сказал Максимов. - Мы и в первой игре не реализовали четыре выхода один на один. Что касается "Спартака", то у них сильный состав. Там выступают игроки с опытом матчей в сборной, в Лиге чемпионов, это сильная команда".

Третья встреча пройдет 31 мая в Москве.