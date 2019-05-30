Тренер "Спартака": физическая готовность станет главной в матче с "Чеховскими Медведями"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Физические кондиции станут основным фактором в третьем матче финальной серии чемпионата России по гандболу между "Чеховскими Медведями" и "Спартаком". Об этом ТАСС заявил в четверг после второго матча серии главный тренер московской команды Игорь Левшин.

В четверг "Чеховские Медведи" выиграли у "Спартака" во втором матче финальной серии чемпионата России со счетом 32:31 в овертайме. "Чеховские Медведи" сравняли счет в серии до двух побед - 1-1. В первом матче "Спартак" на выезде обыграл подмосковный клуб со счетом 27:26.

"Сегодня были ошибки, были вещи, которые не получились, - сказал Левшин. - Мы свели матч вничью [в основное время], но чего-то не хватило в дополнительное время. В решающей игре главным фактором станет свежесть".

Третья, решающая встреча пройдет 31 мая в Москве.