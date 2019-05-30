Чемпионат Европы по гребле с участием 11 экипажей сборной России стартует в Швейцарии

ТАСС, 31 мая. Чемпионат Европы по академической гребле стартует в пятницу в швейцарском Люцерне. Сборную России представят 11 экипажей - пять мужских и шесть женских.

В состав мужской команды вошли Григорий Шулепов и Александр Страдаев (двойка без рулевого), Василий Степанов и Илья Кондратьев (двойка парная), Александр Богдашин и Александр Туфанюк (двойка парная легкого веса), Павел Сорин, Андрей Потапкин, Артем Косов и Владислав Рябцев (четверка парная), а также Никита Моргачев, Никита Ломачев, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Иван Баландин, Дмитрий Кузнецов, Максим Голубев и Павел Сафонкин (восьмерка распашная).

В женских соревнованиях примут участие Елена Данилюк и Екатерина Глазкова (двойка распашная без рулевого), Ольга Халалеева и Юлия Волгина (двойка парная), Елизавета Корниенко, Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Кира Ювченко (четверка распашная без рулевого), Екатерина Курочкина (одиночка), Анастасия Лебедева (одиночка легкого веса), а также Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина и Анна Карпова (восьмерка распашная).

Соревнования в Люцерне пройдут в течение трех дней, на чемпионате Европы будут разыграны медали в 17 дисциплинах, 14 из которых являются олимпийскими. В турнире примут участие более 230 спортсменов из 36 стран. На чемпионате Европы олимпийские лицензии разыгрываться не будут, так как путевки на Игры-2020 в Токио распределятся по итогам мирового первенства, которое пройдет в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября текущего года. Владельцы последних лицензий на Олимпиаду-2020 станут известны на квалификационных стартах в апреле и мае следующего года.

Как отметил в беседе с ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, российским спортсменам по силам завоевать несколько медалей чемпионата Европы. Также критерием успеха станет частота выхода в финалы.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Глазго (Великобритания) сборная России завоевала одну золотую медаль в соревнованиях женских четверок без рулевого. Победу одержал экипаж в составе Екатерины Потаповой, Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской.