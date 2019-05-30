СМИ: "Торонто" может обменять российского хоккеиста Зайцева

Контракт Зайцева рассчитан до 2024 года. Отмечается, что 27-летний игрок совместно с клубом рассматривает варианты продолжения карьеры.

Зайцев выступает за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача). В сезоне-2018/19 "Торонто" занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил "Бостону" со счетом 3-4.

В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в 2016 и 2019 годах.