Клуб НХЛ "Торонто" обменял хоккеиста Гордеева в "Миннесоту"

ТАСС, 31 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" обменял права на российского защитника Федора Гордеева в "Миннесоту" на условный пик седьмого раунда драфта 2020 года. Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Боба Маккензи.

20-летний защитник подписал с "Миннесотой" трехлетний контракт новичка.

Гордеев был выбран "Торонто" на драфте 2017 года в пятом раунде под общим 141-м номером. Россиянин не провел в НХЛ ни одного матча.

В сезоне-2018/19 Гордеев выступал в Хоккейной лиге Онтарио за "Флинт Файрбердз" и "Гельф Шторм". В общей сложности Гордеев провел в сезоне 63 матча, в которых забросил 7 шайб и отдал 25 результативных передач.