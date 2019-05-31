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НБА

СМИ: баскетболист "Голден Стэйт" Казинс сможет принять участие в первой игре финала НБА

Центровой клуба, являющегося действующим чемпионом лиги, получил травму в апреле и с тех пор не выходил на площадку
Демаркус Казинс AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Демаркус Казинс
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 31 мая. Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс сможет принять участие в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Казинс получил травму в апреле и с тех пор не выходил на площадку. В регулярном чемпионате текущего сезона НБА центровой набирал в среднем 16,3 очка за матч, делал 8,2 подбора и 3,6 передачи.

"Голден Стэйт" в финале плей-офф встретится с "Торонто". Первый матч серии пройдет в ночь на 31 мая.

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