"Ривер Плейт" стал победителем Суперкубка Южной Америки, обыграв "Атлетико Паранаэнсе"

ТАСС, 31 мая. Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" победил во втором матче Суперкубка Южной Америки бразильский "Атлетико Паранаэнсе" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч стал обладателем трофея. Первая игра завершилась в пользу представителей Бразилии - 1:0.

В составе победителей голами отметились Игнасио Фернандес (65-я минута), Лукас Пратто (90+1) и Матиас Суарес (90+5). Фернандес добил мяч в ворота после неудачно исполненного им же пенальти.

Суперкубок Южной Америки - клубный футбольный турнир, в котором участвуют победители двух важнейших соревнований континента предыдущего сезона - Кубка Либертадорес ("Ривер Плейт") и Южноамериканского кубка ("Атлетико Паранаэнсе"). Победитель определяется по итогам двух игр - дома и в гостях. Трофей стал третьим для аргентинского клуба в его истории. "Ривер Плейт" также выигрывал в 2015 и 2016 годах.

Ранее матчи турнира неоднократно проводились за рубежом - в Японии и США. Сообщалось, что следующий Суперкубок Южной Америки может пройти в России. Также с 2020 года планируется перевести турнир на новый формат проведения с участием не только победителей, но и финалистов Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.