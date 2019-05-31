"Торонто" победил "Голден Стэйт" в первом матче финальной серии НБА

ТАСС, 31 мая. "Торонто" дома одержал победу над "Голден Стэйт" в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 118:109.

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды гостей Стефен Карри. Он набрал 34 очка, сделал четыре передачи и совершил пять подборов. Трипл-дабл на свой счет записал партнер Карри по команде - Дрэймонд Грин. Форвард отметился 10 очками, 10 подборами и 10 передачами.

Больше всего очков в составе "Торонто" набрал коллега Грина по амплуа - Паскаль Сиакам. На счету форварда канадской команды 30 очков, пять передач и семь подборов.

"Торонто" добрался до решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" со счетом 2-4.

"Голден Стэйт" выходит в финал плей-офф НБА пятый год подряд. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Торонто". Вторая встреча пройдет на площадке канадской команды в ночь на 3 июня.